Представитель Генштаба: Военных медиков в пехоту переводить не будут

Представитель Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховий заявил, что военных медиков не будут переводить в пехоту в рамках усиления медицинской службы в зоне боевых действий.

Источник: Лиховий в комментарии Радио Свобода

Детали: Решение усилить медицинские службы в зоне боевых действий принял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По словам Лиховия для этого будет задействован медицинский персонал из учреждений здравоохранения, то есть госпиталей медицинских сил вооруженных сил Украины.

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"Хочу сделать важное уточнение - медики будут задействованы только на медицинских должностях, при том что в медицинских силах есть и другие военнослужащие не только медицинского профиля. Медики же, будут выполнять обязанности в стабилизационных пунктах бригад", - сказал спикер.

По словам Лиховия, усиление стабпунктов специалистами-медиками происходит по запросу командиров боевых частей, а основной задачей медиков будет оперативная стабилизация раненых на месте.

Прямая речь Лиховия: "Еще раз подчеркну, военных медиков не переводят в пехоту, как некоторые интерпретируют. Военные медики и дальше будут работать по своей непосредственной специальности, но в командировке на линии фронта и затем вернутся на свое основное место службы".

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