Представитель Генштаба: Военных медиков в пехоту переводить не будут
Представитель Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховий заявил, что военных медиков не будут переводить в пехоту в рамках усиления медицинской службы в зоне боевых действий.
Источник: Лиховий в комментарии Радио Свобода
Детали: Решение усилить медицинские службы в зоне боевых действий принял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По словам Лиховия для этого будет задействован медицинский персонал из учреждений здравоохранения, то есть госпиталей медицинских сил вооруженных сил Украины.
"Хочу сделать важное уточнение - медики будут задействованы только на медицинских должностях, при том что в медицинских силах есть и другие военнослужащие не только медицинского профиля. Медики же, будут выполнять обязанности в стабилизационных пунктах бригад", - сказал спикер.
По словам Лиховия, усиление стабпунктов специалистами-медиками происходит по запросу командиров боевых частей, а основной задачей медиков будет оперативная стабилизация раненых на месте.
Прямая речь Лиховия: "Еще раз подчеркну, военных медиков не переводят в пехоту, как некоторые интерпретируют. Военные медики и дальше будут работать по своей непосредственной специальности, но в командировке на линии фронта и затем вернутся на свое основное место службы".
Предыстория:
- 28 октября Генеральный штаб Украины сообщил, что стабилизационные пункты, расположенные вблизи районов ведения боевых действий, усилят профессиональными врачами.
- Ранее в Командовании медсил сообщали о недостатке боевых медиков и одновременно довольно высокие показатели возвращения раненых бойцов в строй.
- Также в Генштабе отреагировали на заявление народного депутата Марьяны Безуглой о том, что медиков из военных госпиталей якобы будут переводить в пехотные бригады. Эту информацию опровергли, заявив, что врачи в дальнейшем будут работать по специальности.