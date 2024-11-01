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"Схемы": Сын Баканова из СБУ строит имение на земле, купленной по втрое заниженной стоимости

Татьяна ОлейникПятница, 1 ноября 2024, 21:11
Схемы: Сын Баканова из СБУ строит имение на земле, купленной по втрое заниженной стоимости
Колаж - "Схемы"

Сын бывшего главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова Артур Лазаренко завершает строительство дома на земле, которую приобрел по втрое заниженной стоимости.

Источник: расследование проекта "Схемы" от Радио Свобода

Детали: По данным журналистов, Лазаренко в 2021 году приобрел земельный участок площадью почти 10 соток с недостроенным имением в элитной части села Ходосовка Киевской области (это в 24 километрах от Киева).

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фото - "Схемы"

Цена земли, указанная в договоре - 455 тысяч гривен (на то время 17 тысяч долларов), при этом предыдущая владелица купила эту землю втрое дороже.

В документе указано, что "на время удостоверения этого договора на отчуждаемом земельном участке любые застройки, здания и сооружения, отсутствуют". Но, как видно из спутниковых снимков, по состоянию на апрель 2021 года на этой территории уже продолжались строительные работы, а в октябре, когда Лазаренко уже месяц, как был владельцем участка, можно увидеть, что полностью возведены стены и крыша дома.

 
фото - "схемы"

Эксперты прокомментировали "Схемам", что для уплаты меньших налогов, в договорах купли-продажи часто избегают реальных цен.

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Как видно из фото, сейчас на территории имения, похоже, завершаются ремонтные и отделочные работы, были замечены рабочие.

Сам Лазаренко не ответил на звонки "Схем" не поднимал трубку, его отец - Баканов пока тоже не прислал ответа.

Что предшествовало:

  • Согласно функционалу, на этой должности он должен курировать во время полномасштабного вторжения работу военных заводов и предприятий оборонного комплекса.
  • Впрочем УП проследила за Лазаренко во время рабочего дня и оказалось, что на работе он проводит несколько часов, в остальное же время посещает спортзал и обедает в заведениях.
  • Его отец сообщил, что Лазаренко с детства строит военную карьеру, в частности его первым образованием был Киевский военный лицей имени Ивана Богуна, а сейчас выполняет "сложные служебные задачи".

БакановСМИ
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