"Схемы": Сын Баканова из СБУ строит имение на земле, купленной по втрое заниженной стоимости
Сын бывшего главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова Артур Лазаренко завершает строительство дома на земле, которую приобрел по втрое заниженной стоимости.
Источник: расследование проекта "Схемы" от Радио Свобода
Детали: По данным журналистов, Лазаренко в 2021 году приобрел земельный участок площадью почти 10 соток с недостроенным имением в элитной части села Ходосовка Киевской области (это в 24 километрах от Киева).
Цена земли, указанная в договоре - 455 тысяч гривен (на то время 17 тысяч долларов), при этом предыдущая владелица купила эту землю втрое дороже.
В документе указано, что "на время удостоверения этого договора на отчуждаемом земельном участке любые застройки, здания и сооружения, отсутствуют". Но, как видно из спутниковых снимков, по состоянию на апрель 2021 года на этой территории уже продолжались строительные работы, а в октябре, когда Лазаренко уже месяц, как был владельцем участка, можно увидеть, что полностью возведены стены и крыша дома.
Эксперты прокомментировали "Схемам", что для уплаты меньших налогов, в договорах купли-продажи часто избегают реальных цен.
Как видно из фото, сейчас на территории имения, похоже, завершаются ремонтные и отделочные работы, были замечены рабочие.
Сам Лазаренко не ответил на звонки "Схем" не поднимал трубку, его отец - Баканов пока тоже не прислал ответа.
Что предшествовало:
- "Украинская правда" в расследовании "Во имя отца и сына". Как Баканов в начале вторжения спрятал сына в СБУ выяснила, что экс-глава Службы безопасности Украины Баканов в начале полномасштабного вторжения пристроил своего сына Лазаренко на службу в СБУ, где тот продолжает работать по сей день.
- Согласно функционалу, на этой должности он должен курировать во время полномасштабного вторжения работу военных заводов и предприятий оборонного комплекса.
- Впрочем УП проследила за Лазаренко во время рабочего дня и оказалось, что на работе он проводит несколько часов, в остальное же время посещает спортзал и обедает в заведениях.
- Его отец сообщил, что Лазаренко с детства строит военную карьеру, в частности его первым образованием был Киевский военный лицей имени Ивана Богуна, а сейчас выполняет "сложные служебные задачи".