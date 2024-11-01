В Сумах россияне попали ударным БпЛА в многоэтажку: среди пострадавших беременная
Пятница, 1 ноября 2024, 21:31
Вечером 1 ноября российская армия атаковала ударным дроном многоэтажку. Предварительно, пять человек пострадали, среди них беременная женщина.
Источник: Сумской городской совет
Дословно горсовет: "Известно о пяти пострадавших, всех госпитализировали.
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Один человек находится в тяжелом состоянии, у остальных повреждения средней тяжести (среди них беременная)".
Что предшествовало:
Вечером 1 ноября российские войска запустили ударные БпЛА в Сумскую область.