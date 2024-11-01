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В Сумах россияне попали ударным БпЛА в многоэтажку: среди пострадавших беременная

Татьяна ОлейникПятница, 1 ноября 2024, 21:31
В Сумах россияне попали ударным БпЛА в многоэтажку: среди пострадавших беременная
фото - кордон.медіа

Вечером 1 ноября российская армия атаковала ударным дроном многоэтажку. Предварительно, пять человек пострадали, среди них беременная женщина.

Источник: Сумской городской совет

Дословно горсовет: "Известно о пяти пострадавших, всех госпитализировали.

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фото - суспільне суми
 
фото - кордон.медіа

Один человек находится в тяжелом состоянии, у остальных повреждения средней тяжести (среди них беременная)".

Что предшествовало:

Вечером 1 ноября российские войска запустили ударные БпЛА в Сумскую область.

СумыШахедвойна
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