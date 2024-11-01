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Венгрия о "двустороннем документе" с Украиной: не будет касаться членства в НАТО

Олег ПавлюкПятница, 1 ноября 2024, 22:00
Венгрия о двустороннем документе с Украиной: не будет касаться членства в НАТО
Фото: Getty Images

Представитель Министерства иностранных дел Венгрии Мате Пачолай подтвердил переговоры о двустороннем соглашении с Украиной, но заявил, что вопрос украинского членства в НАТО в нем не обсуждается.

Источник: комментарий Пачолай венгерскому провластному информагентству МТИ, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам венгерского представителя, переговоры о заключении всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве между Венгрией и Украиной продолжаются, причем в соглашении должен быть сделан упор на "восстановлении прав венгерской национальной общины".

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"В то же время мы четко дали понять украинской стороне во время переговоров, что намерение Украины вступить в НАТО не может быть частью этого соглашения. Мы неоднократно четко выражали нашу позицию по этому вопросу, и никаких изменений не произошло", – добавил Пачолай.

Он повторил ранее озвучиваемый в Будапеште тезис о том, что вступление Украины в НАТО "приведет к началу третьей мировой войны".

Президент Владимир Зеленский накануне рассказал, что Киев и Будапешт работают над подготовкой "двустороннего документа", который коснется в частности вопросов безопасности и вступления Украины в НАТО.

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Зеленский утверждал, что Украина в рамках этого документа будет просить Венгрию "не блокировать" свое будущее вступление в Альянс.

На этой неделе Еврокомиссия в новом отчете о расширении признала, что Украина выполнила требования 2022 года, в том числе в отношении венгров.

Венгрия
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