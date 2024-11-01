Оккупанты ударили по Купянску и Ольховатке, есть пострадавшие

Российские войска вечером пятницы ударили КАБом по пятиэтажке в Купянске. Также есть попадания в селе Ольховатка.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура

Детали: По данным Синегубова, два человека пострадали из-за удара по пятиэтажке в Купянске.

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Около 14:55 войска РФ нанесли авиаудар по селу Ольховатка Купянского района. 85-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 87 и 59 лет получили острую реакцию на стресс. Повреждены частные домовладения.