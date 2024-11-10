Россияне снова запустили ударные БпЛА с разных направлений

В воскресенье вечером после перерыва в несколько часов российские войска снова атакуют Украину ударными беспилотниками с северного и южного направлений.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 18:51 Воздушные силы сообщили об отбое предыдущей угрозы ударных БпЛА, которая была объявлена около 13:00.

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Однако уже в 21:30 угрозу применения врагом ударных БпЛА объявили на Сумщине. Беспилотники двигались в южном направлении, впоследствии несколько групп изменили курс на запад.

В 22:07 Воздушные силы сообщили о новых группах вражеских БпЛА на севере Сумщины, движущихся в направлении Черниговщины.

Вместе с тем, в 22:23 появилось предупреждение о вражеском БпЛА в районе Запорожья. Впоследствии он изменил курс на Днепропетровскую область.

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В 22:45 Воздушные силы предупредили о движении ударных БпЛА с Черниговщины в направлении Киевщины.

По состоянию на 23:32 группа вражеских БпЛА на севере и юге Киевщины продолжает движение в западном направлении.

В 23:45 Воздушные силы сообщили, что группа вражеских БпЛА движется по Днепропетровщине через Кировоградскую область в направлении Полтавщины.