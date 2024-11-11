Российские войска запустили ударные БпЛА с нескольких направлений
Понедельник, 11 ноября 2024, 22:53
Российская армия вечером 11 ноября запустила ударные беспилотники на территорию Украины с нескольких направлений.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Детали: В 21:00 предупредили об угрозе применения вражеских ударных БпЛА для Запорожья.
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В 21:34 стало известно о группе вражеских БпЛА на севере Запорожской области курсом на Днепропетровщину.
В 22:02 военные сообщили о группе вражеских БпЛА с севера Запорожской области северо-западным курсом, в направлении Днепра, Каменского и группу "Шахедов" на границе Донецкой и Днепропетровской областей курсом на Харьковщину.
В 22:04 появилась группа "Шахедов" с Херсонщины на Николаевщину.
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По состоянию на 22:35 известно о:
- группе "Шахедов" на востоке Николаевской области курсом на север;
- несколько групп БпЛА на Днепропетровщине движутся вдоль Днепра в направлении Полтавщины/Кировоградщины;
- группа "Шахедов" на юге Харьковщины курсом на северо-запад;
- новую группу БпЛА на севере Запорожской области курсом на Днепропетровщину;
- несколько новых групп вражеских БпЛА из Курской области РФ на Сумщину;
- вражеский дрон из Киевской области на Житомирщину.
В 23:14 стало известно о БПЛА:
- на востоке Николаевщины на север;
- на севере Николаевщины/юге Кировоградщины на Кропивницкий;
- на севере Запорожской области на Запорожье;
- в районе Днепра, на севере Днепропетровщины, юге Полтавщины, на границе Полтавщины, Кировоградщины, Черкасщины движутся вдоль Днепра, в северо-западном направлении;
- из Донецкой области на Днепропетровскую;
- на западе Харьковщины курсом на Полтавщину;
- на западе Сумщины курсом на Черниговщину/Полтавщину;
- на юге Сумщины курсом на Полтавщину/Харьковщину;
- вражеский дрон севернее Житомира на запад.