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Российские войска запустили ударные БпЛА с нескольких направлений

Татьяна ОлейникПонедельник, 11 ноября 2024, 22:53
Российские войска запустили ударные БпЛА с нескольких направлений
Мобильное ПВО. Фото - 108 отдельная бригада сил ТРО

Российская армия вечером 11 ноября запустила ударные беспилотники на территорию Украины с нескольких направлений.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 21:00 предупредили об угрозе применения вражеских ударных БпЛА для Запорожья.

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В 21:34 стало известно о группе вражеских БпЛА на севере Запорожской области курсом на Днепропетровщину.

В 22:02 военные сообщили о группе вражеских БпЛА с севера Запорожской области северо-западным курсом, в направлении Днепра, Каменского и группу "Шахедов" на границе Донецкой и Днепропетровской областей курсом на Харьковщину.

В 22:04 появилась группа "Шахедов" с Херсонщины на Николаевщину.

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По состоянию на 22:35 известно о:

  • группе "Шахедов" на востоке Николаевской области курсом на север;
  • несколько групп БпЛА на Днепропетровщине движутся вдоль Днепра в направлении Полтавщины/Кировоградщины;
  • группа "Шахедов" на юге Харьковщины курсом на северо-запад;
  • новую группу БпЛА на севере Запорожской области курсом на Днепропетровщину;
  • несколько новых групп вражеских БпЛА из Курской области РФ на Сумщину;
  • вражеский дрон из Киевской области на Житомирщину.

В 23:14 стало известно о БПЛА:

  • на востоке Николаевщины на север;
  • на севере Николаевщины/юге Кировоградщины на Кропивницкий;
  • на севере Запорожской области на Запорожье;
  • в районе Днепра, на севере Днепропетровщины, юге Полтавщины, на границе Полтавщины, Кировоградщины, Черкасщины движутся вдоль Днепра, в северо-западном направлении;
  • из Донецкой области на Днепропетровскую;
  • на западе Харьковщины курсом на Полтавщину;
  • на западе Сумщины курсом на Черниговщину/Полтавщину;
  • на юге Сумщины курсом на Полтавщину/Харьковщину;
  • вражеский дрон севернее Житомира на запад.

воздушная тревогабеспилотникивойна
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