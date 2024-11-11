Российские войска запустили ударные БпЛА с нескольких направлений

Российская армия вечером 11 ноября запустила ударные беспилотники на территорию Украины с нескольких направлений.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 21:00 предупредили об угрозе применения вражеских ударных БпЛА для Запорожья.

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В 21:34 стало известно о группе вражеских БпЛА на севере Запорожской области курсом на Днепропетровщину.

В 22:02 военные сообщили о группе вражеских БпЛА с севера Запорожской области северо-западным курсом, в направлении Днепра, Каменского и группу "Шахедов" на границе Донецкой и Днепропетровской областей курсом на Харьковщину.

В 22:04 появилась группа "Шахедов" с Херсонщины на Николаевщину.

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По состоянию на 22:35 известно о:

группе "Шахедов" на востоке Николаевской области курсом на север;

несколько групп БпЛА на Днепропетровщине движутся вдоль Днепра в направлении Полтавщины/Кировоградщины;

группа "Шахедов" на юге Харьковщины курсом на северо-запад;

новую группу БпЛА на севере Запорожской области курсом на Днепропетровщину;

несколько новых групп вражеских БпЛА из Курской области РФ на Сумщину;

вражеский дрон из Киевской области на Житомирщину.

В 23:14 стало известно о БПЛА: