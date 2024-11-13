83% из обещанных снарядов и 67% из ПВО – в Пентагоне рассказали, что передали Украине с весны 

В Пентагоне сообщили, что со времени утверждения Конгрессом дополнительного финансирования для Украины в апреле 2024 года уже передали Киеву 83% обещанных боеприпасов, 67% обещанных средств ПВО и 60% огневых мощностей.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление спикера Пентагона Пэта Райдера на брифинге

Прямая речь Райдера: "От принятия дополнительного финансирования до середины октября мы доставили в Украину 83% критически важных боеприпасов, обещанных с наших складов".

Реклама:

Детали: Речь идет об артиллерийских снарядах 155-мм калибра, ракетах для систем HIMARS GMLRS, боеприпасах к системам Patriot и NASAMS и тому подобное.

Кроме того, по словам Райдера, США доставили 67% обещанных других мощностей противовоздушной обороны, включая ракеты к Stinger и HAWK, и 60% огневых средств, включая бомбы малого диаметра и боеприпасы 105-мм калибра.

Предыстория:

РЕКЛАМА: