Российские "Шахеды" снова атакуют Украину
Среда, 13 ноября 2024, 23:59
Вечером 13 ноября российская армия снова запустила в Украину ударные дроны.
Источник: Воздушные силы
Детали: В 21:58 военные предупредили, что ударные БпЛА из Курской области на востоке Сумщины, движутся в направлении Полтавщины, курс южный.
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В 22:58 стало известно о дронах из Курской области на Сумщине, движутся в направлении Полтавщины и Черниговщины, курс южный и западный.
В 23:55 воздушную тревогу объявили в Киевской области.
В 00:01 сообщили, что ударные БпЛА на Сумщине и Черниговщине, движутся в западном направлении.
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По состоянию на 03:40:
- Вражеские ударные БпЛА из Курской области на востоке Сумщины, движутся в направлении Полтавщины и Черниговщины, курс южный и западный;
- БпЛА в западной части Сумщины движутся в южном направлении;
- БпЛА в центральной части Черниговщины движутся на запад;
- БпЛА на границе Черниговской и Полтавской областей движутся юго-западным курсом;
- БпЛА в районе н.п. Рамодан (Полтавская область) держат курс на Лубны.