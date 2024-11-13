Российские "Шахеды" снова атакуют Украину

Вечером 13 ноября российская армия снова запустила в Украину ударные дроны.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 21:58 военные предупредили, что ударные БпЛА из Курской области на востоке Сумщины, движутся в направлении Полтавщины, курс южный.

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В 22:58 стало известно о дронах из Курской области на Сумщине, движутся в направлении Полтавщины и Черниговщины, курс южный и западный.

В 23:55 воздушную тревогу объявили в Киевской области.

В 00:01 сообщили, что ударные БпЛА на Сумщине и Черниговщине, движутся в западном направлении.

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