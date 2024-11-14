Байден обсудит с Си Цзиньпином поддержку Китаем российской агрессии в Украине на саммите в Перу

Президент США Джо Байден во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином на саммите Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества в Лиме, Перу планирует поднять вопрос поддержки Пекином российской войны против Украины и развертывания северокорейских войск для помощи России.

Источник: высокопоставленный чиновник Белого дома во время разговора с журналистами, передает "Голос Америки"

Дословно: "Президент США также намерен выразить "глубокую обеспокоенность" поддержкой Пекином российской войны против Украины и развертыванием северокорейских войск для помощи России, сказал чиновник. По его словам, Байден также повторит свою "давнюю обеспокоенность" по поводу "несправедливой торговой политики и нерыночной экономической практики" Китая, которые вредят американским работникам".

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Детали: Встреча также предусматривает обсуждение причастности Китая к кибератакам на критическую гражданскую инфраструктуру США, растущую военную активность Пекина вокруг Тайваня и в Южнокитайском море, а также вопросы прав человека.

Вероятно, это будет последняя встреча Байдена с Си перед тем, как в США в январе 2025 года к власти придет новоизбранный президент Дональд Трамп.