Россия атакует беспилотниками с южного направления

Армия РФ вечером 14 ноября запустила ударные беспилотники в южные регионы Украины.

Источник: Воздушные силы ВСУ, городской голова Одессы Геннадий Труханов, председатель Одесской ОГА Олег Кипер

Детали: Военные в 21:34 сообщили о скоростной цели в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.

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В 21:41 написали о БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одессу, БпЛА из акватории Черного моря курсом на Белгород-Днестровский, БпЛА из акватории Черного моря курсом на Южное (Одесская обл.).

Председатель ОГА и мэр Одессы сообщили, что в городе работает ПВО. Жителей призвали оставаться в укрытиях.

В 21:44 военные сообщили о БпЛА на Николаевщине, курс северо-западный.

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Впоследствии мэр сообщил, что из-за вражеской атаки в городе поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения. Вынужденно прекращена работа одной из котельных города.

В 22:41 Воздушные силы написали о БпЛА на севере Николаевщины, курс северный, БпЛА на границе Николаевщины и Одесской области, курс северный, БпЛА в северо-западной части Одесской области, курс северный.

В 23:43 стало известно о БпЛА на севере Николаевщины, курс северо-западный и на севере Одесской области, курс северо-западный.