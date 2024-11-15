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Воздушные силы: РФ запустила несколько групп ударных беспилотников

Татьяна ОлейникПятница, 15 ноября 2024, 23:49
Воздушные силы: РФ запустила несколько групп ударных беспилотников
Фото - Getty Images

Российская армия вечером 15 ноября запустила на территорию Украины группы ударных беспилотников.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 20:47 военные сообщили о группе ударных БпЛА из Донецкой области курсом на Днепропетровщину.

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В 21:06 стало известно об угрозе ударных БпЛА для Сумщины.

В 21:09 воздушники предупредили об ударных БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Харьковщину.

В 21:43 появилась информация о нескольких группах ударных БпЛА с Херсонщины в направлении Николаевщины (Очаков).

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В 21:51 стало известно о нескольких группах БпЛА на юге Харьковщины курсом на север, группе БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину и нескольких группах БпЛА на юге Николаевщины в северо-западном направлении.

По состоянию на 22:20 известно о БпЛА на Харьковщине курсом на север, несколько групп БпЛА в Одесской области в западном направлении и несколько групп БпЛА с Херсонщины на Николаевщину.

В 22:58 сообщили о нескольких группах БпЛА на Николаевщине в северо-западном направлении и группе БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.

В 23:13 военные предупредили о БпЛА с севера курсом на Харьков.

В 23:41 сообщили о движении ударных БпЛА с Николаевщины на Кировоградщину и о нескольких группах БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.

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