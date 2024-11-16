Россияне запустили БпЛА с северного направления
Суббота, 16 ноября 2024, 22:58
В субботу вечером российские ударные беспилотники зафиксированы на территории Украины с северного направления.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 21:41 Воздушные силы сообщили о вражеском БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.
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По состоянию на 22:16:
- Ударный БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.
- Группа БпЛА на севере Полтавщины курсом на Черкасскую область.
По состоянию на 22:54:
- Вражеские БпЛА на границе Черкасской и Киевской областей - направление юго-западное.
- Ударный БпЛА на севере Полтавщины - курс на Черкасскую область.
По состоянию на 23:52:
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- Ударный БпЛА на юге Сумщины - курс на Харьковщину.
- Ударный БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины в направлении Черкасской области.
- Вражеские БпЛА на юге Киевской области курсом на Винницкую область.
По состоянию на 00:16:
- Новая группа "Шахедов" на Сумщине, в направлении Харьковщины.
- "Шахеды" на границе Полтавской и Харьковской областей, направление южное.
- Вражеские БпЛА на севере Полтавщины, курсом на Черкасскую область.
- Ударный БпЛА на юге Киевщины, курсом на Виннитчину.
- Ударный дрон на севере Винницкой области, курсом на запад.