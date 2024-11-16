Россияне запустили БпЛА с северного направления

В субботу вечером российские ударные беспилотники зафиксированы на территории Украины с северного направления.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 21:41 Воздушные силы сообщили о вражеском БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.

Реклама:

По состоянию на 22:16:

Ударный БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.

Группа БпЛА на севере Полтавщины курсом на Черкасскую область.

По состоянию на 22:54:

Вражеские БпЛА на границе Черкасской и Киевской областей - направление юго-западное.

Ударный БпЛА на севере Полтавщины - курс на Черкасскую область.

По состоянию на 23:52:

РЕКЛАМА:

Ударный БпЛА на юге Сумщины - курс на Харьковщину.

Ударный БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины в направлении Черкасской области.

Вражеские БпЛА на юге Киевской области курсом на Винницкую область.

По состоянию на 00:16: