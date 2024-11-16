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Россияне запустили БпЛА с северного направления

Катерина ТищенкоСуббота, 16 ноября 2024, 22:58
Россияне запустили БпЛА с северного направления
иллюстрация Getty Images

В субботу вечером российские ударные беспилотники зафиксированы на территории Украины с северного направления.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 21:41 Воздушные силы сообщили о вражеском БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.

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По состоянию на 22:16:

  • Ударный БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.
  • Группа БпЛА на севере Полтавщины курсом на Черкасскую область.

По состоянию на 22:54:

  • Вражеские БпЛА на границе Черкасской и Киевской областей - направление юго-западное.
  • Ударный БпЛА на севере Полтавщины - курс на Черкасскую область.

По состоянию на 23:52:

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  • Ударный БпЛА на юге Сумщины - курс на Харьковщину.
  • Ударный БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины в направлении Черкасской области.
  • Вражеские БпЛА на юге Киевской области курсом на Винницкую область.

По состоянию на 00:16:

  • Новая группа "Шахедов" на Сумщине, в направлении Харьковщины.
  • "Шахеды" на границе Полтавской и Харьковской областей, направление южное.
  • Вражеские БпЛА на севере Полтавщины, курсом на Черкасскую область.
  • Ударный БпЛА на юге Киевщины, курсом на Виннитчину.
  • Ударный дрон на севере Винницкой области, курсом на запад.

беспилотники
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