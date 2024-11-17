Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне снова атакуют ударными БпЛА с севера

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 ноября 2024, 23:22
Россияне снова атакуют ударными БпЛА с севера
иллюстрация Getty Images

В воскресенье вечером вражеские ударные БпЛА продолжают атаковать Украину с северного направления.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 21:00 Воздушные силы сообщили о новой группе ударных БпЛА на Сумщине. В 21:43 стало известно, что они держат курс на Полтавщину. Впоследствии появилось предупреждение для Миргорода.

Реклама:

В 22:50 Воздушные силы сообщили о новых ударных БпЛА в районе Глухова западным курсом.

В 23:01 появилось сообщение о "Шахеде", который движется с Полтавщины в направлении Киевщины (Яготин).

беспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сибига: Украина попросила Польшу отдать ей российское консульство в Познани

В Киеве установят елку, но развлечений не будет – КГГА

Маск отреагировал на запрос Байдена о новых $24 млрд для Украины: Не ок

С начала полномасштабной войны в запас уволили более 40 генералов по состоянию здоровья – СМИ

Вопрос эксгумаций жертв Волынской трагедии: Украина и Польша приняли совместное заявление 

На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей пропал свет

Все новости...
беспилотники
Молдова подтвердила нарушение воздушного пространства российскими дронами и ракетами
В Херсоне и громаде 3 погибших и 9 раненых из-за российских атак
В Ижевске дроны атаковали завод, который работает на Минобороны РФ
Последние новости
12:56
Акции "Газпрома" упали почти до $1 на фоне обесценивания рубля
12:47
инфографика В войне с Россией погибло от 60 до 100 тысяч украинских солдат – The Economist
12:40
фото"Укрпочта" анонсировала новую марку в честь волонтеров: эскиз к ней выбирали по всей стране
12:39
ФутболПланирую пересмотреть ситуацию: Пушич заговорил об уходе из "Шахтера"
12:39
Суд отменил арест имущества семьи эксминистра энергетики Ставицкого
12:35
Кулеба предостерег от надежд на "мир" с Россией благодаря Трампу
12:33
Украина заняла второе место по количеству приобретенных копий S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
12:31
Звезда "Дневников вампира" сыграет главную роль в сериале о войне в Украине
12:23
Умеров встретился с президентом Южной Кореи – СМИ
12:16
За время Курской операции николаевские морпехи затрехсотили 667 вояк РФ и уничтожили 341
Все новости...
Реклама:
Реклама: