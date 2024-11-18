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Российская армия с нескольких направлений запустила ударные беспилотники

Татьяна Олейник, Иван ДьяконовПонедельник, 18 ноября 2024, 02:23
Российская армия с нескольких направлений запустила ударные беспилотники
Иллюстративное фото - Getty Images

Российские войска с нескольких направлений запустили на территорию Украины ударные беспилотники.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 20:46 сообщили об ударных БпЛА направлением на Запорожье и беспилотнике в районе города.

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В 21:25 об угрозе применения ударных БпЛА сообщили для Сумской области.

В 21:34 стало известно, что российские БПЛА на Сумщине, движутся в южном направлении на Полтавщину.

В 21:39 предупредили о новой группе ударных БпЛА на Сумщине, которые движутся в направлении Черниговщины.

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По состоянию на 22:22 группы "Шахедов" наблюдаются в Черниговской, Сумской и Полтавской областях, движутся в западном и южном направлениях.

В 22:56 военные сообщили о вражеских БпЛА на Полтавщине, движущихся в направлении Днепропетровщины и Черкасской области.

В 23:25 стало известно об угрозе применения ударных БпЛА с Полтавщины и Днепропетровщины для Кировоградщины.

В 23:28 сообщили о движении ударных БпЛА в направлении Киевщины из Черниговской и Черкасской областей

В 23:33 Воздушные силы сообщили о движении вражеского БпЛА в районе города Кременчуг.

В 00:05 военные сообщили о новой группе ударных БпЛА на Сумщине, движется в западном и южном направлении.

В 00:07 стало известно об угрозе применения ударных БпЛА в Харьковская области с Полтавщины.

В 00:13 Воздушные силы сообщили о движении ударных БпЛА на Киевщину с Черниговщины.

В 00:28 сообщили о вражеском БпЛА в районе города Кременчуг.

В 00:38 військові повідомили про рух ворожих БпЛА на північну частину Києва.

В 01:03 Воздушные силы сообщили о вражеском БпЛА в районе города Чернигов.

В 01:27 сообщили о группе ударных БпЛА на севере Киевской области, движется в направлении Житомирщины.

В 01:33 военные сообщили об угрозе ударных БпЛА с севера на Николаевскую область.

В 02:01 Воздушные силы сообщили о российских БпЛА в районе города Николаев.

В 02:16 военные сообщили, что группы "Шахедов" наблюдаются в Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Харьковской и Николаевской областях, направление движения постоянно меняется.

В 02:23 сообщили о вражеских БпЛА в районе Киева.

беспилотники
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