Российская армия запустила ударные беспилотники
Вечером 19 ноября российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Детали: В 20:09 военные сообщили о группе вражеских БПЛА с севера Сумщины: движется в западном направлении на Черниговскую область.
В 20:18 стало известно о группе вражеских БпЛА из Запорожской области курсом на Днепропетровскую.
В 20:30 предупредили о вражеском БпЛА над Сумами и новой группе вражеских БпЛА из Херсонской области курсом на Запорожскую и Николаевскую.
В 20:49 появилась информация о группах вражеских БпЛА с севера Сумщины и Черниговщины, которые продолжают движение в западном направлении, тревога также распространилась на Полтавщину.
В 21:56 Воздушные силы сообщили о:
- группы вражеских БпЛА на Черниговщине - курсом на север Киевщины;
- несколько вражеских БпЛА с юга Сумщины - курсом на запад;
- несколько БпЛА на Полтавщине - все время меняют направление движения;
- вражеский БпЛА на западе Николаевской области - курсом на север;
- вражеский БпЛА на юго-востоке Харьковщины - курсом на северо-запад области.
По состоянию на 23:10 известно о:
- нескольких вражеских БпЛА на Черниговщине - все время меняют направление движения;
- нескольких вражеских БпЛА на севере Киевской области - направление движения постоянно меняется;
- нескольких вражеских БпЛА на севере Житомирской области - курс юго-западный;
- вражеский БпЛА с Киевщины вышел за территорию страны в воздушное пространство Беларуси;
- вражеские БпЛА на Харьковщине, один над городом, остальные меняют постоянно направление движения;
- вражеский БпЛА на севере Днепропетровщины постоянно меняет направление движения.
В 23:15 сообщили о новых группах вражеских ударных БпЛА с севера Сумщины курсом на Черниговщину.
В 23:31 предупредили об ударном БпЛА в направлении Броваров и Киева.
В 23:41 написали, что вражеский ударный БпЛА над Киевом.
В 23:59 сообщили о:
- несколько групп вражеских БпЛА на северо-западе Сумщины - все время меняют направление движения, один - возле областного центра, некоторые курсом на юг;
- несколько вражеских БпЛА на Черниговщине - направление движения постоянно меняется;
- несколько вражеских БпЛА на севере Житомирской области - курс юго-западный и западный, на север Хмельницкой области;
- вражеский БпЛА с Киевщины вышел за территорию страны в воздушное пространство Беларуси;
- вражеский БпЛА на Киевщине, один над городом, остальные меняют постоянно направление движения.
В 00:36 Воздушные силы обновили информацию о движении вражеских дронов.
Дословно ВС: "Полтавская и Харьковская область - угроза применения ударных БпЛА с Сумщины".
00:40: "Староконстантинов! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении".