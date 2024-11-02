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США отправляют на Ближний Восток дополнительные силы: эсминцы, истребители и бомбардировщики

Алена ИвашкивСуббота, 2 ноября 2024, 01:50
США отправляют на Ближний Восток дополнительные силы: эсминцы, истребители и бомбардировщики
бомбардировщик ВВС США В-52, фото: U.S. Air Force

Министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ о развертывании на Ближнем Востоке дополнительных эсминцев противоракетной обороны, эскадрильи истребителей и самолетов-заправщиков, а также нескольких ударных бомбардировщиков ВВС США В-52 дальнего действия. 

Источник: пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, Пентагон

Детали: Как говорится в сообщении Минобороны США, эти силы начнут прибывать в ближайшие месяцы по мере того, как авианосная ударная группа USS ABRAHAM LINCOLN будет готовиться к отплытию.

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В Пентагоне отмечают, что такой шаг сделали "в соответствии с нашими обязательствами по защите граждан и войск США на Ближнем Востоке, защиты Израиля и деэскалации путем сдерживания и дипломатии".

Прямая речь: "Это развертывание основывается на недавнем решении о развертывании в Израиле системы противоракетной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), а также на постоянном присутствии в Восточном Средиземноморье Морской экспедиционной группы готовности к десантированию (ARG/MEU) Минобороны США".

"Министр Остин продолжает четко давать понять, что если Иран, его партнеры или их приспешники воспользуются этим моментом для нападения на американский персонал или интересы в регионе, Соединенные Штаты примут все необходимые меры для защиты нашего народа".

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Передісторія: 

  • На прошлой неделе Вооруженные силы Израиля заявили об ударах по Ирану в ответ "на многомесячные непрерывные атаки иранского режима". Целями израильских ударов стали военные объекты.
  • В администрации президента США заявили, что американская сторона не участвовала в операции Израиля против Ирана.
  • Британский премьер Кир Стармер призвал Иран не отвечать на атаку, заявив, что Ближний Восток должен "избежать дальнейшей региональной эскалации".
  • Также похожий призыв повторил глава Министерства обороны США Ллойд Остин.

СШАБлижний Восток
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