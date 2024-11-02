В Крыму прогремели взрывы, оккупационные власти говорят о баллистической атаке

В ночь на 2 ноября во временно оккупированном Крыму работала противовоздушная оборона и прогремели взрывы.

Источник: Telegram-канал"Крымский ветер", так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram, "Крым.Реалии" в Telegram

Детали: Около 1.00 в Севастополе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара, сообщил Развожаев.

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Российские мониторинговые телеграм-каналы писали о ракетной угрозе для Крыма и Севастополя.

По информации местных жителей, в Джанкойском районе были слышны звуки взрывов и работа ПВО. Кроме этого, в районе села Азовское в Джанкойском районе были яркие вспышки.

Также взрывы были слышны в Саках. Тревога в Крыму продолжалась около 30 минут.