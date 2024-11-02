Голос Америки: Украина усиливает ИПСО против солдат КНДР

Украина усиливает информационно-психологическую кампанию, направленную против северокорейских солдат.

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника

Детали: Проект украинской военной разведки "Хочу жить" выпустил видеообращение на корейском языке в соцсетях YouTube и опубликовал сообщение на корейском языке в Telegram.

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Послания призывают северокорейских солдат сдаваться, указывая на то, что они не должны "бессмысленно умирать на чужой земле". Им предложили предоставить еду, убежище и медицинские услуги.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что "в будущем будут опубликованы дополнительные видео с участием северокорейцев".

Напомним:

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