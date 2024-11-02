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Голос Америки: Украина усиливает ИПСО против солдат КНДР

Алена ИвашкивСуббота, 2 ноября 2024, 05:32
Голос Америки: Украина усиливает ИПСО против солдат КНДР
фото: РосСМИ

Украина усиливает информационно-психологическую кампанию, направленную против северокорейских солдат.

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника

Детали: Проект украинской военной разведки "Хочу жить" выпустил видеообращение на корейском языке в соцсетях YouTube и опубликовал сообщение на корейском языке в Telegram.

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Послания призывают северокорейских солдат сдаваться, указывая на то, что они не должны "бессмысленно умирать на чужой земле". Им предложили предоставить еду, убежище и медицинские услуги.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что "в будущем будут опубликованы дополнительные видео с участием северокорейцев".

Напомним:

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  • Накануне в США заявили, что на Курщине находятся уже около 8000 северокорейских военных, которые в ближайшие дни могут быть привлечены к активным боевым действиям.
  • Председатель комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер убежден, что США и союзники по НАТО должны рассмотреть возможность атаки "непосредственно на северокорейские войска", если они будут находиться на территории Украины и участвовать в боевых действиях на стороне РФ.

КНДРРосcиявойна
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