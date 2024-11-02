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Россияне потеряли почти 1300 военных за сутки

Роман ПетренкоСуббота, 2 ноября 2024, 08:19
Россияне потеряли почти 1300 военных за сутки
украинские защитники, фото: генштаб

Российские оккупанты в первый день ноября потеряли 1270 военных, 37 артсистем и 28 БПЛА.

Источник: Генштаб

Детали: Кроме этого, было скорректировано количество потерь российских БПЛА - оно выросло на около 100 единиц.

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Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 697680 (+1270) чел,
  • танков - 9170 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 18487 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 20076 (+37) ед,
  • РСЗО - 1244 (+0) ед,
  • средства ПВО - 994 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 18117 (+28),
  • крылатые ракеты - 2628 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 28114 (+76) ед,
  • специальная техника - 3583 (+4).

потери в войнеГенштаб
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