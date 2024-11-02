Россияне потеряли почти 1300 военных за сутки

Российские оккупанты в первый день ноября потеряли 1270 военных, 37 артсистем и 28 БПЛА.

Источник: Генштаб

Детали: Кроме этого, было скорректировано количество потерь российских БПЛА - оно выросло на около 100 единиц.

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Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.11.24 ориентировочно составили: