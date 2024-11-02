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СМИ: Демократы имеют план, если Трамп преждевременно объявит себя президентом

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоСуббота, 2 ноября 2024, 12:49
СМИ: Демократы имеют план, если Трамп преждевременно объявит себя президентом
getty images

Представители Демократической партии подготовились к такому развитию событий, при которых кандидат-республиканец Дональд Трамп преждевременно объявит о своей победе на выборах президента США.

Источник: Reuters со ссылкой на представителей предвыборного штаба Камалы Харрис и партийных функционеров, "Европейская правда"

Детали: Агентство напоминает сделанное Трампом на этой неделе заявление о том, что он собирается объявить о своей победе в день выборов, хотя эксперты предупреждают, что окончательный результат может стать известным через несколько дней, особенно если будут требования пересчета голосов в некоторых ключевых штатах.

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Его соперница Камала Харрис ранее заявила, что ее штаб готовится к такому развитию событий.

"Мы, к сожалению, готовы, если он это сделает, и если мы знаем, что он на самом деле манипулирует прессой и пытается манипулировать консенсусом американского народа ... мы готовы ответить", – сказала Харрис.

Она не предоставила никаких подробностей, однако, по словам собеседников агентства, противодействие таким заявлениям Трампа будет сосредоточено на публичной оценке достоверности его слов

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В частности, демократы планируют заполнить социальные сети и телевизионные эфиры призывами к спокойствию и терпению во время подсчета и требованиями подсчитать все голоса до объявления победы.

"Как только он (Трамп – Ред.) ложно объявит о победе, мы готовы выйти на телевидение и рассказать правду, а также задействовать широкую сеть людей, которые могут использовать свое влияние, чтобы дать отпор", – заявил в интервью высокопоставленный чиновник Национального комитета Демократической партии.

Представитель кампании Харриса заявил во время телефонной конференции с журналистами в пятницу, что они "вполне ожидают", что Трамп ложно заявит о своей победе во вторник вечером – еще до того, как все голоса будут полностью подсчитаны.

"Он делал это до того, как все провалилось. Если он сделает это снова, это провалится", – сказал он.

В 2020 году Трамп объявил себя победителем рано утром после дня выборов, за три дня до того, как об этом заявили первые телеканалы. В итоге он проиграл своему оппоненту от Демократической партии Джо Байдену. Он так и не признал результат и продолжает говорить об "украденных выборах".

В кампании Трампа сообщили Reuters, что кандидат от республиканцев будет бороться за все голоса до закрытия избирательных участков, но не дали прямого ответа на вопрос о том, планирует ли Трамп снова объявить о победе до объявления результатов.

До дня выборов в США – 5 ноября – остается меньше недели. Опросы показали, что более 80% американцев готовы принять их результат независимо от того, кто из кандидатов победит.

Читайте также: Решающие дни выборов в США: как Трамп наверстывает отрыв и что может определить нового президента

ТрампСШАвиборы
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