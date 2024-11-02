День ракетных войск и артиллерии будут отмечать в начале декабря
Суббота, 2 ноября 2024, 13:23
Отныне День ракетных войск и артиллерии будут отмечать ежегодно 4 декабря.
Источник: указ президента
Дословно: "Отмечая мужество и героизм воинов ракетных войск и артиллерии, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью начала новых военных традиций постановляю установить в Украине День ракетных войск и артиллерии, который отмечать ежегодно 4 декабря".
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Детали: Предыдущий указ об этом дне от 31 октября 1997 года признается утратившим силу.
Напомним: Ранее этот день был 3 ноября, дата была посвящена началу операции по освобождению Киева в 1943 году.