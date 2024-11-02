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В Германии в результате ДТП погиб украинец

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоСуббота, 2 ноября 2024, 13:49

Вблизи немецкого города Магдебург утром в субботу произошла авария на автобане, в результате которой погиб рабочий из Украины.

Источник: Bild, "Европейская правда"

Детали: По данным полиции, 38-летний украинец занимался загрузкой другого автомобиля, попавшего в аварию, на эвакуатор.

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Во время этих работ его насмерть сбила другая машина. Врачи, прибывшие на место аварии, констатировали смерть украинца.

Как указано, водитель, сбивший рабочего эвакуатора, уехал с места аварии.

Автомагистраль А2 в направлении Берлина пришлось на некоторое время полностью закрыть из-за сложных восстановительных работ, а также для детального расследования аварии.

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Недавно 48-летний гражданин Украины погиб во время полицейской операции недалеко от города Ключборк в Опольском воеводстве.

В сентябре на севере Польши погибли двое несовершеннолетних граждан Украины, которые попали в ДТП, убегая от полиции.

ГерманияДТП
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