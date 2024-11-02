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ВСУ будут использовать "Таврию" - турель с пулеметами

Роман ПетренкоСуббота, 2 ноября 2024, 15:29
ВСУ будут использовать Таврию - турель с пулеметами
фото: МО

Оборонное ведомство кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках боевой модуль "Таврия" - дистанционно управляемую турель, оборудованную двумя пулеметами, один из которых - крупнокалиберный.

Источник: Минобороны

Детали: Модуль может устанавливаться на боевые бронированные машины или служить для оснащения наземных роботизированных платформ.

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Турель с пулеметами с помощью системы управления захватывает и сопровождает цели, может вести прицельный огонь по движущимся объектам, работать как днем, так и ночью.

Весь модуль защищен бронезащитой, которая способна выдерживать попадание пуль из стрелкового оружия и защищать от обломков.

Дословно: "При установке на бронетехнике пульт управления боевым модулем и монитор оператора расположены внутри боевой бронированной машины.

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Это обеспечивает дополнительную защиту военнослужащего-оператора модуля в бою".

оружие
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