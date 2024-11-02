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На Киевщине обломки БпЛА ранили 82-летнюю женщину, повреждены дома

Катерина ТищенкоСуббота, 2 ноября 2024, 16:11
На Киевщине обломки БпЛА ранили 82-летнюю женщину, повреждены дома
повреждения на Киевщине, фото полиции

В результате атаки вражеских ударных БпЛА в Киевской области в субботу пострадала 82-летняя женщина, в четырех районах области повреждены 8 частных домов и квартира в многоэтажке.

Источник: Киевская областная военная администрация

повреждения на Киевщине, фото полиции
повреждения на Киевщине, фото полиции

Детали: Как сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, в результате атаки пострадала 82-летняя женщина, которая получила осколочное ранение из-за падения частей БпЛА. Женщина с ранами головы и гипертоническим кризом доставлена в больницу. Ее состояние удовлетворительное.

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В четырех районах области повреждены 8 частных домов, квартира в многоэтажном доме, две хозяйственные постройки. Повреждения незначительные – выбиты окна, двери, повреждены фасады и крыши.

Кроме того, получили повреждения линии электропередач. По состоянию на 12 часов без света остались 1860 абонентов в одном из населенных пунктов области.

 

Также в результате падения обломков сбитых целей в частном хозяйстве сгорел комбайн.

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Что предшествовало: Киев и область находились под атакой вражеских БпЛА в ночь на субботу, утром и днем. В частности, в результате попадания обломков беспилотника возник пожар в жилом доме в Святошинском районе Киева, пострадали два человека.

Киевская областьбеспилотники
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