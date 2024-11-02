В ночь на воскресенье в ряде регионов ожидаются морозы и снег

В воскресенье 3 ноября температура воздуха в Украине снизится, в ряде регионов ожидаются ночные морозы, в северо-восточной части ночью небольшой мокрый снег.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

прогноз погоды на 3 ноября, meteo.gov.ua

Детали: В воскресенье в Украине без осадков, только в северо-восточной части ночью небольшой мокрый снег.

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Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла, на юге до 10°.

В Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

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Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 5-7° тепла.