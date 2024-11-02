Россияне обстреляли Константиновскую громаду: убили двух человек

Иванополье в Донецкой области, deepstatemap

В результате обстрела Иванополья Константиновской громады в Донецкой области в субботу погибли двое гражданских.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь: "2 человека погибли в результате обстрела Иванополья Константиновской громады.

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Сегодня вечером село попало под огонь российской артиллерии. Погибли 60-летний мужчина и 54-летняя женщина".

Детали: В результате обстрела в селе повреждены 4 частных дома, линия электропередач и газопровод.