Обстрел Днепропетровщины: ранена работница железной дороги, задерживался поезд

В Днепропетровской области россияне обстреляли железнодорожную станцию, ранена работница железной дороги.

Источник: Укрзализныця

Дословно: "В результате вражеского обстрела железнодорожной станции в Днепропетровской области была ранена работница железной дороги, повреждено оконное остекление станции и кровля технических помещений".

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Детали: Пострадавшей оказали необходимую помощь, ее жизни ничего не угрожает.

В "Укрзализныце" также сообщили, что из-за частичного повреждения железнодорожной инфраструктуры пригородный поезд задержался на 40 минут.

Сейчас движение продолжается по графику. Последствия обстрела ликвидированы.

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Что предшествовало: Ранее председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что из-за вражеской атаки на Днепропетровщину в субботу ранены 8 человек, среди них двое детей, повреждена инфраструктура.