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Киев атаковали вражеские БпЛА, работала ПВО

Катерина ТищенкоСуббота, 2 ноября 2024, 23:10
Киев атаковали вражеские БпЛА, работала ПВО
иллюстрация Getty Images

В Киеве в субботу вечером работала противовоздушная оборона по вражеским беспилотникам.

Источник: КГВА, Воздушные силы ВСУ, мэр Киева Виталий Кличко

Детали: В 22:23 в КГВА сообщили, что в Киеве работает ПВО.

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В то же время Воздушные силы предупредили о движении БпЛА через Киев в южном направлении, а впоследствии - о БпЛА курсом на Киев с северного направления.

В 22:41 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в пригороде Киева в Вышгородском районе.

Он добавил, что в области и в столице работают силы ПВО.

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В 23:09 воздушную тревогу в Киеве отменили.

Что предшествовало: В субботу вечером, спустя всего 4 часа после отбоя угрозы вражеских ударных беспилотников, российские войска снова начали атаку против Украины.

беспилотникиПВОШахед
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