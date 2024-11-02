Генштаб: На фронте 167 боестолкновений, почти треть – на Кураховском направлении

В субботу на фронте произошло 167 боевых столкновений, из них 51 – на Кураховском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 56 авиаударов, применив одну управляемую ракету и 81 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 437 дронов-камикадзе и совершили более трех тысяч обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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На Харьковском направлении украинские войска отражали 8 атак противника в районах Волчанска и Гатища – 7 атак отражены, еще 1 атака продолжается, ситуация контролируется.

На Купянском направлении противник 13 раз проводил штурмы позиций защитников в районах Песчаного, Загрызово, Петропавловки, Зеленого Гая, Кругляковки, Колесниковки и Лозовой. Украинские защитники отбили семь атак, еще шесть – продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 16 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Грековки, Тернов, Ямполовки, Торского и Серебрянского леса. В настоящее время идет два боя. К тому же противник активно применял авиацию, нанеся двадцать четыре авиаудара неуправляемыми ракетами.

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На Северском направлении в течение дня враг совершил семь наступательных действий в районах Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении пока зафиксировано одно боевое столкновение вблизи Предтечино, которое успешно отразили защитники.

Сбросив три управляемые авиабомбы на Торецком направлении, россияне восемь раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк и Щербиновка. В настоящее время продолжается одно боевое столкновение.

С начала суток на Покровском направлении россияне 11 раз пытались прорвать украинскую оборону неподалеку населенных пунктов Николаевка, Проминь, Крутой Яр, Селидово и Вишневое. Вблизи Крутого Яра до сих пор продолжается одно боестолкновение. Противник несет значительные потери – в субботу на этом направлении было обезврежено 229 оккупантов, 87 из них – безвозвратно. Также уничтожено два танка и две БМП противника.

На Кураховском направлении враг 51 раз атаковал украинские позиции вблизи населенных пунктов Ильинка, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимильяновка, Антоновка, Константиновка и Екатериновка, девять боев – продолжаются. По уточненной информации, обезврежено 180 оккупантов, 66 из них – безвозвратно, к тому же уничтожен один автомобиль и повреждены две боевые бронированные машины и одна артиллерийская система.

На Времовском направлении захватчики осуществили 14 наступательных действий неподалеку Трудового и Максимовки. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Враг нанес авиационный удар в районах Новодарьевки, Богоявленки, Максимовки и Большой Новоселки, сбросив шесть КАБ и применив 30 НАР.

На Ореховском направлении украинские войска отражали 4 атаки противника вблизи Новоандреевки, Роботино и Малой Токмачки. Продолжается одна попытка противника продвинуться в направлении украинских позиций неподалеку Новоандреевки.

На Приднепровском направлении украинские войска отбили три атаки противника неподалеку Казачьих Лагерей, Днепрян и острова Казацкий, противник успеха не имел.