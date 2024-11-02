На Харьковщине вражеский дрон попал в гражданское авто: есть раненые
Суббота, 2 ноября 2024, 23:54
На Харьковщине в субботу днем двое гражданских пострадали в результате попадания вражеского беспилотника в автомобиль.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь: "Около 14 часов оккупанты нанесли удар по Чугуевскому району.
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Вражеский БпЛА попал в гражданский автомобиль в с. Белый Колодец.
Пострадали двое гражданских. 33-летний и 61-летний гражданские мужчины получили взрывные ранения, оба госпитализированы".