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На Харьковщине вражеский дрон попал в гражданское авто: есть раненые

Катерина ТищенкоСуббота, 2 ноября 2024, 23:54
На Харьковщине вражеский дрон попал в гражданское авто: есть раненые
село Белый Колодец, deepstatemap

На Харьковщине в субботу днем двое гражданских пострадали в результате попадания вражеского беспилотника в автомобиль.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Около 14 часов оккупанты нанесли удар по Чугуевскому району.

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Вражеский БпЛА попал в гражданский автомобиль в с. Белый Колодец.

Пострадали двое гражданских. 33-летний и 61-летний гражданские мужчины получили взрывные ранения, оба госпитализированы".

Харьковская областьбеспилотники
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