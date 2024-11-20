За день 20 ноября российские войска обстреляли приграничные территории Сумской области 33 раза, ранили одного человека.

Источник: Сумская ОВА

Дословно: "В течение дня россияне совершили 33 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 77 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Андрияшевская, Эсманьская громады".

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Детали: В Краснопольской громаде россияне сбросили 39 мин, а также ВОГ с БПЛА и ударный БПЛА "Ланцет". В результате атаки ранения получил 1 человек. Также поврежден частный дом и легковой автомобиль.

В Андрияшевской громаде россияне совершили атаку БПЛА типа "Шахед". Повреждены 4 частных дома и помещение церкви.