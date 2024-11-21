Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден планирует отменить почти $5 млрд долга для Украины

Алена ИвашкивЧетверг, 21 ноября 2024, 00:27

Администрация президента США Джо Байдена подала в Конгресс заявление о намерении отменить половину долга Украины на экономическую помощь - примерно 4,65 миллиарда долларов.

Источник: брифинг представителя Государственного департамента США Мэтью Миллера, "Голос Америки"

Детали: Американский Конгресс принял Закон о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины в размере около 61 миллиарда долларов в апреле 2024 года.

Реклама:

По условиям этого документа, экономическая помощь - около 10 миллиардов долларов - предоставляется Киеву не на безвозмездной основе, а как условно-возвратный заем.

В то же время документ предоставляет Джо Байдену полномочия простить 50% этого займа.

Он предусматривает, что с 15 ноября 2024 года - через неделю после выборов президента США, действующий президент может простить до 50% этого займа, тогда как остальные 50% займа сможет простить 1-го января 2026 года уже следующий президент.

РЕКЛАМА:

Прямая речь: "Мы сделали шаг, который был очерчен в законе, чтобы отменить эти займы за предоставленную экономическую помощь Украине, и теперь Конгресс может принять это".

Детали: После того, как Белый дом сообщил Конгрессу об этом решении, законодатели могут принять резолюцию о возражениях против этого. Однако, по мнению Миллера, этого не произойдет: "Я был бы удивлен, если бы Конгресс пошел на такой шаг, учитывая подавляющую поддержку двух партий в Конгрессе по предоставлению помощи. Но мы будем придерживаться закона".

СШАБайдендолг
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Президент Грузии отказывается уходить с должности после завершения мандата

обновленоРоссияне нанесли ракетный удар по Днепропетровской области: 4 погибших, более 20 раненых

Сирийские власти объявили о выводе войск из Алеппо после атаки повстанцев

Шольц раскритиковал идею ультиматума Путину по Taurus: Нельзя играть в "русскую рулетку"

фотоТуск показал "Восточный щит" на границе с РФ, который впоследствии построят возле Украины и Беларуси

видеоВ Грузии сообщают об избиении митингующих силовиками

Все новости...
США
США могут отменить почти $5 миллиардов долга для Киева
Госдеп уверяет, что посольство США в Киеве должно возобновить работу 21 ноября
Трамп выбрал кандидата в послы США при НАТО
Последние новости
21:11
В центре Киева в воскресенье ограничат движение из-за приезда иностранных гостей
20:38
Зеленский: Есть решения, которые можно реализовать в эти недели и месяцы ради безопасности
20:31
Международная федерация фехтования избрала президентом российского олигарха
20:27
Президент Грузии отказывается уходить с должности после завершения мандата
20:16
обновленоРоссияне нанесли ракетный удар по Днепропетровской области: 4 погибших, более 20 раненых
19:46
В черную пятницу американцы потратили рекордные $10,8 миллиардов в онлайн-магазинах
19:31
В Германии говорят, что установили подозреваемых по делу о подрыве "Северных потоков"
19:14
В окружении Трампа говорят, что он хочет достичь прекращения огня в Газе до инаугурации
19:05
Большая часть Ровно осталась без света из-за аварии
18:52
В первый день зимы Украину укроет туман
Все новости...
Реклама:
Реклама: