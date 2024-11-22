В пятницу в Киевской области воздушная тревога продолжалась более 10 часов, в области активно работали силы ПВО. попаданий в объекты инфраструктуры не допущено, но фиксируется падение обломков.

Источник: Киевская областная военная администрация

Дословно: "Враг не прекращает терроризировать Киевскую область атаками БПЛА. Предыдущая воздушная тревога продолжалась более 10 часов.

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В области активно работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Спасибо нашим защитникам неба за надежную защиту.

Пострадавших среди населения нет".

Детали: Сообщается, что попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено.

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Падение обломков фиксируются за пределами населенных пунктов на открытых участках местности.

В ведомстве уточнили, что обломками сбитых целей поврежден один легковой автомобиль.

Напомним: