В пятницу в Киевской области воздушная тревога продолжалась более 10 часов, в области активно работали силы ПВО. попаданий в объекты инфраструктуры не допущено, но фиксируется падение обломков.
Источник: Киевская областная военная администрация
Дословно: "Враг не прекращает терроризировать Киевскую область атаками БПЛА. Предыдущая воздушная тревога продолжалась более 10 часов.
В области активно работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Спасибо нашим защитникам неба за надежную защиту.
Пострадавших среди населения нет".
Детали: Сообщается, что попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено.
Падение обломков фиксируются за пределами населенных пунктов на открытых участках местности.
В ведомстве уточнили, что обломками сбитых целей поврежден один легковой автомобиль.
Напомним:
- В течение суток 22 ноября Россия выпустила по Украине 114 различных беспилотников, противовоздушная оборона уничтожила 64 дрона.