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Россияне снова атакуют Украину ударными БпЛА с разных направлений

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 ноября 2024, 22:27
Россияне снова атакуют Украину ударными БпЛА с разных направлений
иллюстрация Getty Images

В воскресенье вечером российские войска снова атакуют территорию Украины ударными беспилотниками с разных направлений.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: Атака вражеских ударных БпЛА продолжается почти круглосуточно. Отбой предыдущей угрозы объявили в 17:18, однако уже около 19:00 угрозу ударных беспилотников снова объявили на Сумщине.

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Впоследствии Воздушные силы сообщили о вражеских БПЛА на Харьковщине, Херсонщине, Николаевщине, Запорожской области.

По состоянию на 20:14:

  • БпЛА в центральной части Сумщины, курс юго-западный.
  • БпЛА на востоке Черниговщины, курс западный.
  • БпЛА в западной части Харьковщины, курс западный.
  • БпЛА в южной части Днепропетровщины, курс северо-западный.
  • БпЛА на Николаевщине, курс западный.

По состоянию на 20:50:

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  • БпЛА с Сумщины, курсом на Черниговщину.
  • БпЛА в восточной, южной и центральной частях Черниговщины, курс западный.
  • БпЛА в западной части Днепропетровщины, курс западный.
  • БпЛА в восточной части Кировоградщины, курс западный.
  • БпЛА на границе Николаевской и Одесской областей, курс западный.

По состоянию на 21:57:

  • БпЛА в северной части Киевщины, курс западный.
  • БпЛА в северной, центральной и южной частях Черниговщины, курс западный.
  • БпЛА в западной и центральной частях Сумщины, курс западный/юго-западный.
  • БпЛА в северной и южной частях Полтавщины, курс юго-западный.
  • БпЛА в северной части Черкасской области, курс юго-западный.
  • БпЛА в западной и восточной частях Кировоградщины, курс западный.
  • БпЛА в северной части Запорожья, курс северо-западный.
  • БпЛА в районе Каменского водохранилища, курс юго-западный.
  • БпЛА в северной, южной и западной частях Днепропетровщины, курс западный.

В 22:20 Воздушные силы предупредили о БпЛА в направлении Киева с северо-восточного направления.

По состоянию на 23:17:

  • БпЛА в восточной части Житомирщины, курс западный.
  • Несколько групп БпЛА в северной, центральной и восточной частях Киевщины, курс западный.
  • БпЛА в восточной и северной частях Черниговщины, курс западный.
  • БпЛА на Сумщине, курс юго-западный.
  • БпЛА в северной и восточной частях Черкасской области, курс западный.
  • БпЛА в центральной и северной частях Полтавщины, курс северный.
  • БпЛА в северной части Кировоградщины, курс северо-западный.
  • БпЛА в западной части Кировоградщины, курс западный.
  • Несколько групп БпЛА в северной и западной частях Днепропетровщины, курс западный.
  • БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.

В 23:55 Воздушные силы сообщили, что над Киевом находятся несколько БплА.

беспилотники
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