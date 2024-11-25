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Сырский дал задание командирам бригад создать подразделения рекрутинга

Татьяна ОлейникПонедельник, 25 ноября 2024, 11:16

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский определил каждому командиру бригады сформировать штатное подразделение рекрутинга.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Соответствующей организационной директивой определена задача сформировать штатные подразделения рекрутинга в боевых воинских частях. Это нововведение позволит командирам улучшить организацию и сопровождение мероприятий вербовки добровольцев".

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Детали: В ведомстве напомнили, что с 1 октября 2024 года командирам разрешили призывать добровольцев непосредственно в воинские части без обращения в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

До этого в ВСУ функционировали центры рекрутинга в Сухопутных войсках, Военно-Морских Силах, Десантно-штурмовых войсках, Силах специальных операций и территориальной обороны. На сегодня они и дальше активно развиваются и совершенствуют свои возможности.

СырскийВооруженные силымобилизация
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