Над несколькими областями кружат российские дроны-камикадзе

Россия снова запустила по Украине несколько групп ударных дронов, которые сейчас "движутся хаотично" на Сумщине.

Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях

Детали: В 19:40 сообщалось, что вражеские БпЛА были в центральной части Сумщины, курс юго-западный и западный.

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В 19:59 стало известно, что беспилотники на Сумщине движутся западным курсом в направлении Черниговщины и юго-западным курсом в направлении Полтавщины.

Последнее сообщение было в 20:57. В нем ПС говорили, что несколько групп вражеских БпЛА все еще находятся на Сумщине и движутся хаотично.

В 21:29 Воздушные силы сообщили, что российские БпЛА летят на западе Сумщины западным курсом. Также дроны замечены на границе Сумской и Харьковской областей, курс юго-восточный, то есть на Харьков.

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Тем временем в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 22:22 известно, что БпЛА на Черниговщине движутся западным курсом; на Сумщине, курс также западный; в юго-восточной части Харьковщины, курс юго-восточный.

В 22:47 сообщили, что новые группы вражеских БпЛА на западе Херсонщины движутся по побережью Черного моря в направлении Одессы.

Карта: alerts.in.ua

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