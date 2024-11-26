Над несколькими областями кружат российские дроны-камикадзе
Россия снова запустила по Украине несколько групп ударных дронов, которые сейчас "движутся хаотично" на Сумщине.
Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях
Детали: В 19:40 сообщалось, что вражеские БпЛА были в центральной части Сумщины, курс юго-западный и западный.
В 19:59 стало известно, что беспилотники на Сумщине движутся западным курсом в направлении Черниговщины и юго-западным курсом в направлении Полтавщины.
Последнее сообщение было в 20:57. В нем ПС говорили, что несколько групп вражеских БпЛА все еще находятся на Сумщине и движутся хаотично.
В 21:29 Воздушные силы сообщили, что российские БпЛА летят на западе Сумщины западным курсом. Также дроны замечены на границе Сумской и Харьковской областей, курс юго-восточный, то есть на Харьков.
Тем временем в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.
По состоянию на 22:22 известно, что БпЛА на Черниговщине движутся западным курсом; на Сумщине, курс также западный; в юго-восточной части Харьковщины, курс юго-восточный.
В 22:47 сообщили, что новые группы вражеских БпЛА на западе Херсонщины движутся по побережью Черного моря в направлении Одессы.
По состоянию на 00:20:
- Сумская область движутся с востока на запад и юго-запад, на севере также западным курсом;
- Черниговская область БпЛА на юго-востоке, курс западный;
- В районе Пирятина курсом на Миргород;
- На севере Черкасской области курс южный;
- БпЛА севернее Николаева курс северный и северо-западный, на востоке Николаевщины курс западный;
- БпЛА район Первомайска и западнее держат курс на Виннитчину;
- БпЛА на юге Кировоградщины курсом на север.