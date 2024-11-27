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В нескольких областях Украины зафиксировали российские ударные беспилотники

Татьяна ОлейникСреда, 27 ноября 2024, 23:55
В нескольких областях Украины зафиксировали российские ударные беспилотники
Фото - Getty Images

Вечером 27 ноября российские войска запустили на территорию Украины ударные беспилотники.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 22:04 сообщили о БПЛА над Запорожьем.

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В 22:08 стало известно об угрозе применения беспилотников для Сумщины.

В 22:14 появилась информация об угрозе для Днепропетровской области.

В 22:20 сообщили о группе ударных вражеских БпЛА из Запорожской области курсом на Днепропетровскую.

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По состоянию на 22:33 известно о:

  • БпЛА на Сумщине – курсом на запад и юго-запад;
  • БпЛА на юге Черниговщины – курсом на юго-запад;
  • БпЛА в центре Запорожья – курсом на северо-запад;
  • БпЛА на западе Днепропетровщины – курсом на северо-запад.

В 22:35 предупредили жителей Черниговщины об угрозе применения врагом ударных БпЛА с Сумщины.

В 23:01 сообщили о:

  • БпЛА на Сумщине – курсом на юго-запад и юг;
  • БпЛА на Черниговщине – курсом на запад и юго-запад;
  • БпЛА на Запорожье – курсом на северо-запад;
  • БпЛА на Днепропетровщине – курсом на северо-запад.

В 23:09 тревогу объявили на Киевщине.

В 23:19 об угрозе предупредили Полтавскую область.

В 23:38 сообщили о:

  • новых вражеских БпЛА на Сумщине - курсом на запад, юго-запад, юг;
  • вражеских БпЛА на Черниговщине - курсом на запад и юго-запад;
  • вражеских БпЛА на севере Полтавщины - курсом на юго-запад;
  • вражеских БпЛА на границе Полтавщины, Кировоградщины и Днепропетровщины - курсом на северо-запад.

В 23:50 в Киеве объявили воздушную тревогу.

воздушная тревогабеспилотникиШахед
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