Россияне атакуют Украину ударными беспилотниками
Российские войска снова атакуют Украину ударными беспилотниками с нескольких направлений.
Источник: Воздушные силы
Детали: По состоянию на 21:35 известно о движении ударных БПЛА:
- по территории Полтавской области, в направлении Черкасской и Киевской областей;
- в Сумской области в направлении Полтавщины и Черниговщины;
- в Киевской области, движутся в западном направлении;
- на Черниговщине, движутся в северном и западном направлениях;
- в Кировоградской области, движутся в юго-западном направлении.
В 21:58 сообщили, что БпЛА на Харьковщине, движутся в западном направлении.
В 22:01 сообщили о новой группе вражеских БпЛА на Запорожье, курс на Днепропетровщину.
В 22:38 сообщили о новых группах вражеских БпЛА на Сумщине, которые движутся на Черниговщину и Полтавщину. Также в 22:42 стало известно о вражеских БпЛА в районе Киева.
В 22:52 сообщили об угрозе БпЛА для Херсонской и Николаевской областей.
В 23:21 стало известно о движении ударных БпЛА в направлении Житомирщины.
В 23:25 сообщили о группе вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.
В 23:44 снова сообщили о БпЛА в районе Киева.
Что предшествовало:
В результате массированной атаки РФ в четверг зафиксировано 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора, Воздушные силы рассказали об особенностях тактики врага, который пытается истощить украинскую ПВО.