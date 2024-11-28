Россияне атакуют Украину ударными беспилотниками

Российские войска снова атакуют Украину ударными беспилотниками с нескольких направлений.

Источник: Воздушные силы

Детали: По состоянию на 21:35 известно о движении ударных БПЛА:

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по территории Полтавской области, в направлении Черкасской и Киевской областей;

в Сумской области в направлении Полтавщины и Черниговщины;

в Киевской области, движутся в западном направлении;

на Черниговщине, движутся в северном и западном направлениях;

в Кировоградской области, движутся в юго-западном направлении.

В 21:58 сообщили, что БпЛА на Харьковщине, движутся в западном направлении.

В 22:01 сообщили о новой группе вражеских БпЛА на Запорожье, курс на Днепропетровщину.

В 22:38 сообщили о новых группах вражеских БпЛА на Сумщине, которые движутся на Черниговщину и Полтавщину. Также в 22:42 стало известно о вражеских БпЛА в районе Киева.

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В 22:52 сообщили об угрозе БпЛА для Херсонской и Николаевской областей.

В 23:21 стало известно о движении ударных БпЛА в направлении Житомирщины.

В 23:25 сообщили о группе вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

В 23:44 снова сообщили о БпЛА в районе Киева.

Что предшествовало:

В результате массированной атаки РФ в четверг зафиксировано 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора, Воздушные силы рассказали об особенностях тактики врага, который пытается истощить украинскую ПВО.