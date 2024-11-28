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В Киеве работала ПВО: есть повреждения поликлиники и домов, один человек пострадал

Татьяна Олейник, Ольга ГлущенкоЧетверг, 28 ноября 2024, 23:39
В Киеве работала ПВО: есть повреждения поликлиники и домов, один человек пострадал
последствия попадания вражеского БПЛА в Днепровском районе, фото: ГСЧС

Вечером 28 ноября российская армия запустила ударные беспилотники на территорию Украины, в Киеве работала противовоздушная оборона, есть повреждения.

Источник: городской голова Киева Виталий Кличко, Воздушные силы, КГВА, ГСЧС

Детали: В 22:42 военные предупредили о вражеских БПЛА в районе столицы.

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Прямая речь Кличко: "На правом берегу города работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!"

Обновлено: Впоследствии городской голова Киева сообщил, что в Днепровском районе, в результате падения обломков БпЛА, произошло возгорание внешней обшивки здания поликлиники.

Предварительно, есть повреждения в соседних домах.

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В КГВА сообщили об одном пострадавшем.

В 23:57 Кличко сообщил, что пострадавший - охранник заведения.

Возгорание на фасаде здания поликлиники потушили. Также повреждены стена здания заведения, выбиты окна, сломанные деревья во дворе.

После полуночи Кличко сообщил, что обломки вражеского БпЛА упали на территорию одного из объектов инфраструктуры в Святошинском районе столицы.

ГСЧС опубликовала фото последствий попадания вражеского БПЛА в Днепровском районе.

 
фото: ГСЧС
 
фото: ГСЧС

Также спасатели сообщили, что пострадавшего охранника медучреждения госпитализировали с предварительным диагнозом контузия.

 

Киеввоздушная тревогабеспилотникивойна
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