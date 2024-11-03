В Киеве возникли пожары из-за падения обломков вражеских дронов

В ночь на 3 ноября в Киеве из-за падения обломков сбитых вражеских беспилотников возникли пожары.

Источник: КГВА

Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "В результате атаки ударных БПЛА вооруженных сил РФ по Киеву зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе города, на открытой местности".

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Детали Попко отметил, что возникли пожары, которые были ликвидированы. По его словам, информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Также он добавил, что воздушная тревога продолжается, в столице работает ПВО.

Обновлено Позже Попко сообщил о падении обломков и пожаре в Деснянском районе столицы.

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Прямая речь Попко: "И в Деснянском районе города, обломки упали на открытой местности. Так же с пожаром

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала".

Детали: В 2:16 ночи 3 ноября в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Что предшествовало: В КГВА сообщили, что россияне при атаках на Киев с помощью ударных беспилотников применяют тактику движения на сверхмалых высотах и пытаются разведать местонахождение ПВО.

Напомним: В результате атаки дронов вооруженных сил РФ по Киеву в субботу зафиксировано падение обломков в шести районах столицы.