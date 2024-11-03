В оккупированном Крыму прогремели взрывы – соцсети
Воскресенье, 3 ноября 2024, 02:20
Ночью 3 ноября в оккупированном Крыму были слышны взрывы.
Источник: Крымский ветер, крымские паблики
Детали В частности, по данным Крымского ветра, в Симферополе в районе аэропорта были слышны взрывы.
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Кроме того, отмечает, телеграмм-канал, взрывы также прозвучали в Гвардейском и Сакском районе оккупированного Крыма.
По сообщению соцсетей, после 3 часов ночи по Киеву, в Севастополе снова прогремели взрывы.