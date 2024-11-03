В оккупированном Крыму прогремели взрывы – соцсети

Пожар на аэродроме "Саки" в Крыму летом 2024 года, иллюстративное фото: Крымский ветер

Ночью 3 ноября в оккупированном Крыму были слышны взрывы.

Источник: Крымский ветер, крымские паблики

Детали В частности, по данным Крымского ветра, в Симферополе в районе аэропорта были слышны взрывы.

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Кроме того, отмечает, телеграмм-канал, взрывы также прозвучали в Гвардейском и Сакском районе оккупированного Крыма.

По сообщению соцсетей, после 3 часов ночи по Киеву, в Севастополе снова прогремели взрывы.