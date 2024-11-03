Россияне оккупировали Кураховку и Шахтерское на Донетчине – DeepState

Аналитики DeepState обновили карту ночью 3 ноября, отметив, что россияне оккупировали Кураховку и Шахтерское Донецкой области.

Источник DeepState

Дословно DeepState: "Враг оккупировал Кураховку, Шахтерское".

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Детали Также в сообщении проекта DeepState говорится о том, что враг продвинулся у Максимильяновки, Вербового, Новоселидовки, в Волченке и Максимовке в Донецкой области.

Кроме того, добавляют аналитики, противник восстановил положение у Шептуховки Курской области РФ.

Что предшествовало: 1 ноября российские военные оккупировали поселок Ясная Поляна Волновахского района Донецкой области.