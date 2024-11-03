ISW: Южная Корея может усилить поддержку Украины из-за войск КНДР в России
Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают о том, что Южная Корея известила о вероятной готовности усилить поддержку Украины на фоне сообщений о развертывании северокорейских войск у границы Украины со стороны России.
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Дословно: "Южная Корея сигнализировала о возможной готовности усилить поддержку Украины на фоне постоянных сообщений украинской разведки о развертывании северокорейских войск вблизи российской границы с Украиной".
Детали Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тэ Юл заявил 1 ноября, что "рассматриваются все возможные сценарии" в ответ на вопрос о возможной отправке оружия в Украину после развертывания северокорейских войск в России.
Он подчеркнул, что Южная Корея будет следить за привлечением северокорейских войск в Россию и за "выгодами", которые Северная Корея получает от России, чтобы определить курс действий.
Главное управление военной разведки Украины сообщило 2 ноября, что за последнюю неделю российские войска перебросили 7000 северокорейских военнослужащих в районы вблизи границы с Украиной
По информации украинской разведки, российские войска вооружили северокорейских солдат 60-мм минометами, автоматами АК-12, пулеметами РПК/ПКМ, снайперскими винтовками СВД/СВЧ, противотанковыми управляемыми ракетами "Феникс" и противотанковыми гранатометами РПГ-7, а также обеспечили северокорейские войска некоторыми приборами ночного видения, тепловизорами и другим оптическим оборудованием.
Ключевые выводы ISW за 2 ноября:
- Как сообщается, украинские силы нанесли удар по семи российским радарам и системам противовоздушной обороны в ночь с 20 на 21 октября.
- Южная Корея сигнализировала о возможной готовности увеличить поддержку Украины на фоне поступления разведывательных данных о развертывании северокорейских сил вблизи российской границы с Украиной.
- Российский федеральный цензор Роскомнадзор 2 ноября реализовал свой план по деанонимизации российских аккаунтов в социальных сетях.
- Украинские и российские войска незначительно продвинулись к северу от города Суджа Курской области.
- Российские войска незначительно продвинулись к северу от Курахово в Донецкой области.
- Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что отменил приказ бойцам спецподразделения "Ахмат" не брать в плен украинских военнослужащих во время войны в Украине.