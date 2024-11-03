ISW: Южная Корея может усилить поддержку Украины из-за войск КНДР в России

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают о том, что Южная Корея известила о вероятной готовности усилить поддержку Украины на фоне сообщений о развертывании северокорейских войск у границы Украины со стороны России.

Источник ISW

Дословно: "Южная Корея сигнализировала о возможной готовности усилить поддержку Украины на фоне постоянных сообщений украинской разведки о развертывании северокорейских войск вблизи российской границы с Украиной".

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Детали Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тэ Юл заявил 1 ноября, что "рассматриваются все возможные сценарии" в ответ на вопрос о возможной отправке оружия в Украину после развертывания северокорейских войск в России.

Он подчеркнул, что Южная Корея будет следить за привлечением северокорейских войск в Россию и за "выгодами", которые Северная Корея получает от России, чтобы определить курс действий.

Главное управление военной разведки Украины сообщило 2 ноября, что за последнюю неделю российские войска перебросили 7000 северокорейских военнослужащих в районы вблизи границы с Украиной

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По информации украинской разведки, российские войска вооружили северокорейских солдат 60-мм минометами, автоматами АК-12, пулеметами РПК/ПКМ, снайперскими винтовками СВД/СВЧ, противотанковыми управляемыми ракетами "Феникс" и противотанковыми гранатометами РПГ-7, а также обеспечили северокорейские войска некоторыми приборами ночного видения, тепловизорами и другим оптическим оборудованием.

Ключевые выводы ISW за 2 ноября: