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Лубинец хочет получить от РФ списки украинских военнопленных на срочный обмен

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 3 ноября 2024, 04:58
Лубинец хочет получить от РФ списки украинских военнопленных на срочный обмен
Дмитрий Лубинец, фото: Getty Images

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что хочет получить от уполномоченного по правам человека России все списки украинских военнопленных, которых РФ срочно готова вернуть.

Источник: Лубинец в Telegram

Прямая речь Лубинца: "Как Омбудсман Украины, желаю получить от уполномоченного по правам человека в РФ все списки украинских военнопленных, которых РФ срочно готова вернуть!"

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Детали Омбудсман добавил, что недавно российская сторона заявила о том, что Украина "не дает согласие", чтобы забрать определенных своих военнопленных.

Прямая речь Лубинца: "Именно поэтому, обращаюсь к уполномоченной по правам человека в РФ, чтобы эти списки с гражданами Украины были мне предоставлены!

Ведь Украина всегда готова принимать все списки и всех наших граждан! Мы всегда готовы к проведению обменов военнопленными! Мы придерживаемся Женевских конвенций и международного гуманитарного права!"

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Детали: Лубинец отметил, что обычно процессы обмена тормозит Россия и использует это как метод воздействия на украинское общество.

Напомним: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел 58-й обмен военнопленными - в октябре домой вернулись еще 95 защитников Украины.

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