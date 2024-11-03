Лубинец хочет получить от РФ списки украинских военнопленных на срочный обмен
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что хочет получить от уполномоченного по правам человека России все списки украинских военнопленных, которых РФ срочно готова вернуть.
Источник: Лубинец в Telegram
Прямая речь Лубинца: "Как Омбудсман Украины, желаю получить от уполномоченного по правам человека в РФ все списки украинских военнопленных, которых РФ срочно готова вернуть!"
Детали Омбудсман добавил, что недавно российская сторона заявила о том, что Украина "не дает согласие", чтобы забрать определенных своих военнопленных.
Прямая речь Лубинца: "Именно поэтому, обращаюсь к уполномоченной по правам человека в РФ, чтобы эти списки с гражданами Украины были мне предоставлены!
Ведь Украина всегда готова принимать все списки и всех наших граждан! Мы всегда готовы к проведению обменов военнопленными! Мы придерживаемся Женевских конвенций и международного гуманитарного права!"
Детали: Лубинец отметил, что обычно процессы обмена тормозит Россия и использует это как метод воздействия на украинское общество.
Напомним: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел 58-й обмен военнопленными - в октябре домой вернулись еще 95 защитников Украины.