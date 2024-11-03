В Киеве и области силы ПВО работали по вражеским беспилотникам

В Киеве и области утром 3 ноября работали силы ПВО по российским дронам.

Источник КОВА, КГВА

Детали В сообщении отметили, что атака вражеских БпЛА продолжается.

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Дословно КОВА: "Силы ПВО работают по целям".

Обновлено: В Киеве прогремели взрывы.

В 6:10 Киевская МВА сообщила о работе ПВО по вражеским дронам в сотлице.

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Обновлено: В 6:37 в Киеве, а в 6:41 в области объявили отбой воздушной тревоги.

Что предшествовало: БпЛА россиян в очередной раз начали атаку на регионы Украины под вечер в субботу, 2 ноября.

В ночь на 3 ноября в Киеве из-за падения сбитых вражеских беспилотников возникли пожары.