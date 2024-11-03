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Израильские военные похитили чиновника "Хезболлы" – СМИ

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 3 ноября 2024, 06:36
Израильские военные похитили чиновника Хезболлы – СМИ
скриншот видео

Израильские военные заявляют, что спецназ ВМС Израиля захватил в плен представителя "Хезболлы" Имада Амхаза.

Источник The Times of Israel, The Guardian

Детали Подразделение спецназа ВМС Израиля Shayet 13 совершило рейд на севере Ливана прошлой ночью, захватив в плен представителя "Хезболлы", подтверждают военные.

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Дословно The Guardian: "Израильские военные похитили высокопоставленного чиновника „Хезболлы" во время беспрецедентной операции в субботу утром, в ходе которой израильские спецназовцы высадились на берегу Батруна на севере Ливана, захватили предполагаемого чиновника и скрылись на скоростном катере".

Детали: The Times of Israel отмечает, что оперативник "Хезболлы" Амхаз считается ЦАХАЛом "важным источником знаний" в военно-морских силах террористической группировки.

Также издание добавляет, что Амхаза передали израильской разведке для допроса.

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Исполняющий обязанности министра транспорта Ливана Али Хами заявил, что Амхаз был капитаном гражданского судна, в то время как "Хезболла" не комментирует утверждения о его принадлежности к организации.

Временный премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что Ливан подаст жалобу в Совет Безопасности ООН, и что он попросил ливанских военных и миротворческую миссию ООН расследовать этот инцидент.

Вместе с тем в заявлении израильского военного чиновника отмечается, что "ЦАХАЛ будет продолжать действовать там, где это будет необходимо для защиты государства Израиль и его граждан".

Израильвойнатерроризм
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