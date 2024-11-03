Израильские военные похитили чиновника "Хезболлы" – СМИ
Израильские военные заявляют, что спецназ ВМС Израиля захватил в плен представителя "Хезболлы" Имада Амхаза.
Источник The Times of Israel, The Guardian
Детали Подразделение спецназа ВМС Израиля Shayet 13 совершило рейд на севере Ливана прошлой ночью, захватив в плен представителя "Хезболлы", подтверждают военные.
Дословно The Guardian: "Израильские военные похитили высокопоставленного чиновника „Хезболлы" во время беспрецедентной операции в субботу утром, в ходе которой израильские спецназовцы высадились на берегу Батруна на севере Ливана, захватили предполагаемого чиновника и скрылись на скоростном катере".
Детали: The Times of Israel отмечает, что оперативник "Хезболлы" Амхаз считается ЦАХАЛом "важным источником знаний" в военно-морских силах террористической группировки.
Также издание добавляет, что Амхаза передали израильской разведке для допроса.
Исполняющий обязанности министра транспорта Ливана Али Хами заявил, что Амхаз был капитаном гражданского судна, в то время как "Хезболла" не комментирует утверждения о его принадлежности к организации.
Временный премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что Ливан подаст жалобу в Совет Безопасности ООН, и что он попросил ливанских военных и миротворческую миссию ООН расследовать этот инцидент.
Вместе с тем в заявлении израильского военного чиновника отмечается, что "ЦАХАЛ будет продолжать действовать там, где это будет необходимо для защиты государства Израиль и его граждан".