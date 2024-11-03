В Шевченковском районе Киева зафиксировали падение обломков БпЛА

В воскресенье утром в Киеве снова зафиксировали падение обломков вражеского дрона, информация о пожаре в Шевченковском районе не подтвердилась.

Источник: КГВА, мэр Киева Виталий Кличко

Детали: В сообщении отмечается, что в результате атаки ударных БПЛА вооруженных сил РФ по Киеву зафиксировано падение обломков в Шевченковском районе города.

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По предварительным данным, есть информация о пожаре.

Прямая речь начальника КГВА Сергея Попка: "Данные о масштабе возгорания, разрушениях или пострадавших уточняются".

Обновлено: Позже Кличко сообщил, что на месте вызова в Шевченковском районе столицы инфомация о пожаре не подтвердилась.

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Прямая речь Кличко: "В Шевченковском районе, куда был вызов экстренных служб, пожара пока не обнаружили, пострадавших - тоже нет".

Что предшествовало: В ночь на 3 ноября в Киеве из-за падения обломков сбитых вражеских беспилотников возникли пожары.