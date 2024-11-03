Россия в войне против Украины потеряла еще 1410 военных и 12 танков
Воскресенье, 3 ноября 2024, 08:08
За минувшие сутки Россия в войне против Украины потеряла еще 1410 солдат, 12 танков и 39 ББМ.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.11.24 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава - около 699090 (+1410) человек,
- танков - 9182 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 18523 (+36) ед,
- артиллерийских систем - 20086 (+10) ед,
- РСЗО - 1244 (+0) ед,
- средств ПВО - 994 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 18187 (+70) ед,
- крылатых ракет - 2629 (+1) ед,
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 28160 (+46) ед,
- специальной техники - 3584 (+1) ед.