Россия в войне против Украины потеряла еще 1410 военных и 12 танков

За минувшие сутки Россия в войне против Украины потеряла еще 1410 солдат, 12 танков и 39 ББМ.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.11.24 ориентировочно составили:

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