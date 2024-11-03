Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия в войне против Украины потеряла еще 1410 военных и 12 танков

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 3 ноября 2024, 08:08
Россия в войне против Украины потеряла еще 1410 военных и 12 танков
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

За минувшие сутки Россия в войне против Украины потеряла еще 1410 солдат, 12 танков и 39 ББМ.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.11.24 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава - около 699090 (+1410) человек,
  • танков - 9182 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 18523 (+36) ед,
  • артиллерийских систем - 20086 (+10) ед,
  • РСЗО - 1244 (+0) ед,
  • средств ПВО - 994 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 18187 (+70) ед,
  • крылатых ракет - 2629 (+1) ед,
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 28160 (+46) ед,
  • специальной техники - 3584 (+1) ед.

потери в войнеРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне расстреляли раненого безоружного украинского воина – омбудсмен

Украина произвела первые 100 единиц ракетного вооружения – Зеленский

В ЕС нет консенсуса по учебной миссии на территории Украины – Боррель

Сибига заявил о налаженном диалоге между Зеленским и Трампом, начнется подготовка встречи

фотоНа химкомбинате, который поразили дроны СБУ и ССО, зафиксирован еще один взрыв – источник

Умер известный украинский боксер Узелков

Все новости...
потери в войне
Россияне потеряли почти 1300 военных за сутки
ВСУ за сутки обезвредили почти 1 460 оккупантов и уничтожили 6 танков – Генштаб
ВСУ за сутки отминусовали 1310 оккупантов и 58 артсистем – Генштаб
Последние новости
01:10
Россия ударила дронами по Одессе: один пострадавший, повреждена инфраструктура
00:25
Неделя скульптуры: что нужно знать о незаурядной выставке
00:13
Одессу атакуют ударные беспилотники: в городе слышны взрывы, работает ПВО
23:57
обновляетсяВражеские БпЛА атакуют Украину с разных направлений
23:54
тестЧто нужно знать о необычных породах собак: узнайте животное по фото
23:52
футзалХИТ разгромил "Энергию", "Сокол" одолел "Сухую Балку" в 4 туре Экстралиги
23:52
Россияне в субботу ранили 4 жителей Сумщины
23:24
В Купянской громаде больше не работают банкоматы и отделения "Укрпочты"
22:59
Как отказаться от кофеина? 5 советов от специалистов
22:57
В Курской области россияне в субботу атаковали 18 раз – Генштаб
Все новости...
Реклама:
Реклама: