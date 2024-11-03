На Херсонщине россияне убили одного и ранили еще 10 гражданских

Из-за российской агрессии 2 ноября в Херсонской области один человек погиб, еще 10 - получили ранения, из них - 3 ребенка.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Уточняется, что российские военные попали в образовательные учреждения, библиотеку, церковь, почтовое отделение и магазины; в жилых кварталах населенных пунктов области повредили 5 многоэтажек и 14 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, гаражи и частные автомобили.

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Всего за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Зеленовка, Инженерное, Антоновка, Садовое, Приднепровское, Днепровское, Белозерка, Станислав, Кизомыс, Томина Балка, Никольское, Новодмитровка, Берислав, Гавриловка, Томарино, Крупица и город Херсон.